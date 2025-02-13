زيادة المرتبات 2025، مدبولي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة

زيادة المرتبات 2025، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن المجلس القومي للأجور أقر زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 7000 جنيه، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالحزمة الاجتماعية الجديدة سيتم الانتهاء منها خلال أيام وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلانها قبل حلول شهر رمضان.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي علي ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر ترفض التهجير للفلسطينيين.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي أنه التقى نظيره الفلسطيني في القاهرة بشأن هذا الموضوع وتم إبلاغه بالموقف المصري الرافض لقضية التهجير، مؤكدا أن مصر تقف مع الشعب الفلسطيني وتصر علي حقوقه المشروعة.

وأكد أن مصر تتابع على مدار الساعة مستجدات القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية إعلان مصر استضافة قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، لبحث التطورات المُستجدة والخطيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

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