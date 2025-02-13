رئيس الوزراء يتوجه اليوم إلى أديس أبابا لترؤس وفد مصر في قمة الاتحاد الأفريقي

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت متأخر من مساء اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث يترأس نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد مصر المُشارك في اجتماع الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، والتي تُعقد على مدار يومي 15 و16 فبراير الجاري، بمشاركة عددٍ كبير من قادة الدول والحكومات الأفارقة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: إن المجلس القومي للأجور أقر زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 7000 جنيه، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالحزمة الاجتماعية الجديدة سيتم الانتهاء منها خلال أيام وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلانها قبل حلول شهر رمضان.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر ترفض التهجير للفلسطينيين.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي أنه التقى نظيره الفلسطيني في القاهرة بشأن هذا الموضوع وتم إبلاغه بالموقف المصري الرافض لقضية التهجير، مؤكدا أن مصر تقف مع الشعب الفلسطيني وتصر علي حقوقه المشروعة.

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