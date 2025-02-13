محمد هلال يفوز بعضوية مفوضية الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي لولاية ثانية

أعاد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي انتخاب المستشار بوزارة الخارجية الدكتور محمد هلال، بعضوية مفوضية الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي لولاية ثانية، حيث حصل على ٤٣ صوتًا خلال الانتخابات التي عُقدت اليوم ١٣ فبراير بمفوضية الاتحاد الأفريقي.

المفوضية تساهم في تقديم المشورة إلى الاتحاد الأفريقي

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية تساهم في تقديم المشورة إلى الاتحاد الأفريقي بشأن مسائل القانون الدولي والاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بالتدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي في أفريقيا مع إيلاء اهتمام خاص لقوانين الاتحاد الأفريقي.

صياغة وتطوير الموقف الإفريقي المشترك لتطبيقات القانون الدولي في الفضاء السيبراني

وقام هلال، بصفته مقرر مواضيع القانون الدولي والفضاء السيبراني، بريادة جهود اللجنة بالتعاون مع مجلس السلم والأمن الافريقي، لصياغة وتطوير الموقف الإفريقي المشترك لتطبيقات القانون الدولي في الفضاء السيبراني، والذي اعتمدته قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير ٢٠٢٤.

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