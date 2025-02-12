فوز المرشحة المصرية أماني الشريف بمنصب نائب رئيس مجلس جامعة عموم أفريقيا

أعاد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في جلسته المنعقدة اليوم، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، انتخاب الأستاذة الدكتورة أماني الشريف لمنصب نائب رئيس مجلس جامعة عموم أفريقيا لمدة أربعة أعوام، حيث حصلت على ٣٧ صوتا متخطية العدد المطلوب للفوز بالمنصب.

تجدر الإشارة، إلى أن الدكتورة أماني الشريف كان قد تم انتخابها عام ٢٠٢٢، وحققت إنجازات عديدة خلال الفترة الأولى لها، ويعد مجلس الجامعة أعلى جهاز إداري يتولى الإشراف على سياسة الجامعة وبرامجها المختلفة في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

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