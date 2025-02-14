الجمعة 14 فبراير 2025
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سياسة

أباكير ويوحنا والعذارى الخالدات، شموع مضيئة في تاريخ الشهادة

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ذكرى استشهاد القديسين أباكير ويوحنا، والعذارى الثلاث وأمهن أثناسيا، الذين قدموا حياتهم شهادة للإيمان في مدينة الإسكندرية خلال عصر الاضطهاد الروماني.

قصة القديس أباكير

وُلِد القديس أباكير في الإسكندرية، ونشأ في بيئة مسيحية تقية، فدرس الطب واشتهر بمساعدة الفقراء، مما أدى إلى وشايته لدى الوالي بتهمة ممارسة السحر. بعد مطاردته، لجأ إلى الصحراء الشرقية حيث التحق بالرهبان وعاش حياة النسك. أما القديس يوحنا، فكان ضابطًا في جيش بلاد ما بين النهرين، ترك الخدمة العسكرية بعدما سمع عن أباكير، وانضم إليه في الصحراء، حيث أصبحا أخوين روحيين في الإيمان.

خلال اضطهاد دقلديانوس للمسيحيين، قُبض على السيدة أثناسيا وبناتها الثلاث، ثيئودورا وثاؤبستي وثاؤذكسيا، وتعرضن للتعذيب في منطقة كانوب شرق الإسكندرية. وعندما علم أباكير ويوحنا بذلك، قررا النزول إلى الإسكندرية لدعمهن، غير أن وشاية أوقعت بهما، فألقي القبض عليهما وتعرضا لعذابات قاسية.

وفي مشهد مؤلم، أمر الوالي بقطع رؤوس أثناسيا وبناتها أمام أباكير ويوحنا لترهيبهما، لكنهما تشبثا بإيمانهما حتى النهاية، فنالا إكليل الشهادة بقطع رأسيهما، لتُعرف المنطقة لاحقًا باسم "أبوقير" نسبة إلى القديس أباكير.

وبعد استشهادهم، قام القديس يوليوس الأقفهصي، الذي اشتهر بتدوين سير الشهداء، بجمع أجسادهم ودفنها قرب كنيسة مار مرقس بالإسكندرية، حيث لا تزال ذكراهم خالدة في وجدان الكنيسة.

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