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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: تطوير شركات الأدوية التابعة يدعم الصناعة الوطنية ويعزز التنافسية

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال

 عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اجتماعًا مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

شركات وزارة قطاع الأعمال العام العاملة في مجال الأدوية

تم خلال الاجتماع التباحث حول آليات تعزيز التعاون بين شركات وزارة قطاع الأعمال العام العاملة في مجال الأدوية والهيئة المصرية للشراء الموحد في إطار تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحسين سلاسل الإمداد وتعزيز القدرة على توفير أدوية ومستلزمات طبية بكفاءة وجودة عالية، تلبية لاحتياجات القطاع الصحي في مصر، بحضور رشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

صناعة الأدوية، فيتو
صناعة الأدوية، فيتو

تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع هيئة الشراء

أكد المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع هيئة الشراء الموحد، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات الأدوية التابعة لها، في إطار استراتيجية شاملة للنهوض بأداء شركاتها التابعة في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والتجارية والخدمية بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، موضحا ما تم إنجازه من مشروعات في مصانع الدواء التابعة للتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات التطوير الأخرى والتي تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة لزيادة القدرة الإنتاجية والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

 

إدخال مستحضرات دوائية حديثة إلى السوق

وأضاف الوزير أن هذه المشروعات تشمل أيضًا إدخال مستحضرات دوائية حديثة إلى السوق، بما يساهم في تعزيز قدرة الشركات على تلبية احتياجات القطاع الصحي في مصر وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية. وأوضح أن شركات الأدوية التابعة للوزارة قد بدأت بالفعل في تحقيق تقدم كبير نحو التوافق مع معايير التصنيع الجيد، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تحسين جودة الأدوية وزيادة ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية.

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تطوير خطوط الإنتاج

كما أشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تسعى بالتوازي مع تطوير خطوط الإنتاج إلى تحسين قدرات الشركات في مجال البحث والتطوير، من أجل توسيع قاعدة إنتاج الأدوية الحديثة والمتطورة التي تواكب أحدث الاتجاهات العالمية في الصناعة الدوائية.

 

من جانبه، أكد الدكتور هشام ستيت على استعداد الهيئة التام لدعم الشركات الوطنية المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز التعاون المستمر مع وزارة قطاع الأعمال العام في سبيل تحسين توافر الأدوية والمستلزمات في كافة المستشفيات والمرافق الطبية.

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