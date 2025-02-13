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اقتصاد

وزير الصناعة يبحث مع البنك الدولي آخر مستجدات مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

اجتمع الفريق مهندس  كامل الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع وفد البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبيز – المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة الحالية في مجالي الصناعة والنقل.

تحويل مصر إلى مركز صناعي اقليمي

فى بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة   التي تخدم المواطن المصري خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر وتنفيذ وزارة الصناعة لخطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

ومن جانبه أعرب المدير الإقليمي للبنك الدولي عن سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي النقل والصناعة في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في مجالات النقل المختلفة، مؤكدا على أهمية هذه المشروعات في المساهمة في تحقيق التنمية بمصر.

مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والاسكندرية

وتابع الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة  بعدد من المشروعات المشتركة في مجال النقل مثل  مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية "CATLDP" والممول من البنك الدولي والذي  ينقسم إلى ثلاث مراحل وهي ( الخط الأول إنشاء وصلة مفردة من الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الى محطة بني سلامة "على خط المناشي" بطول حوالي 68 كم بالإضافة الى رفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات لخط المرازيق/ الواحات بطول 67كم – الخط الثاني ويتكون من "ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل /الاتحاد بطول 90 كم، تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط الاتحاد/ ايتاي البارود "مفرد" بطول حوالي 27 كم – الخط الثالث ويشمل تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الإتحاد/ القباري “محطة النهضة" بطول 96 كم )، حيث تم متابعة آخر المستجدات الخاصة بمناقصة تعيين الاستشاري الخاصة بالإشراف على المشروع ومناقصة تعيين مقاول التنفيذ. 

و أكد الوزير ضرورة عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والبنك الدولي خلال الفترة القادمة والمتابعة المستمرة لهذا المشروع الهام بما يساهم في سرعة الإنجاز.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 

كما تم استعراض التعاون بين الجانبين في مجال أعمال ترفيق 4 مناطق صناعية في اطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من البنك الدولي ويشمل المناطق الصناعية في (قفط - هو) بمحافظة قنا والمناطق الصناعية في (غرب طهطا- غرب جرحا) بمحافظة سوهاج حيث تقوم الشركات المنفذة بتنفيذ أعمال المرافق ( مياه - صرف صحي - كهرباء. غاز -اتصالات-طرق) وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات وكذلك إنشاء وتجهيز المباني الإدارية والخدمية.

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نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الصناعة الفريق مهندس كامل الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير الصناعة والنقل

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