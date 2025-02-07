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مفتي الجمهورية يوضح أهمية ليلة النصف من شعبان والأعمال المستحبة فيها (فيديو)

الدكتور نظير محمد
الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية

قدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، مجموعة من النصائح الهامة للاستعداد لشهر رمضان المبارك روحيًا وجسديًا، مشيرًا إلى أن شهر شعبان هو الفرصة الأخيرة قبل قدوم شهر رمضان الكريم.

مفتي الجمهورية: شهر شعبان يعد بمثابة العتبة أو الطريق الذي يجب على المسلم عبوره 

وخلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة “صدى البلد”، أوضح نظير عياد أن شهر شعبان يعد بمثابة العتبة أو الطريق الذي يجب على المسلم عبوره بكثير من الطاعات والصلوات لكي يتهيأ لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأضاف عياد مستشهدًا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: 'إن لله تعالى في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها'، مؤكدًا أن هذه النفحات الإلهية تأتي مع بعض الأوقات المميزة في العام، مثل شهر شعبان الذي يمثل بداية التحضير لرمضان.

 

وأكد نظير عياد أن أهمية شهر رمضان تتضح في قوله صلى الله عليه وسلم، حيث يكثر المسلمون من الطاعة والعبادة في هذا الشهر، مما يعكس فهمهم لأهمية استغلال الفرص واللحظات التي يمنحها الله تعالى لعباده، كما أن المسلمين يجب أن يحرصوا على الاستفادة من هذه الفرص العظيمة وعدم التفريط فيها.

مفتي الجمهورية: ليلة النصف من شعبان تعتبر من الليالي الفضيلة في الإسلام

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن ليلة النصف من شعبان تعتبر من الليالي الفضيلة في الإسلام، حيث يوليها العلماء مكانة خاصة، فهي تلي في الفضل والمرتبة ليلة القدر، وتعد من الليالي التي يُستجاب فيها الدعاء.

كما أوضح عياد أنه استنادًا إلى أقوال العلماء، يُستحب الدعاء في هذه الليلة كما في ليالي أخرى مثل ليلة عيد الفطر وعيد الأضحى، لما لها من فضل عظيم.

وفي ختام حديثه، لفت عياد إلى أهمية الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، مشيرًا إلى أن العبادة في الإسلام ليست مجرد أفعال شخصية بل هي توقيفية ويجب أن تتم بناءً على ما ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

 

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