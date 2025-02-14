الجمعة 14 فبراير 2025
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اقتصاد

محمد جنيدي: المنظومة الاستثمارية المصرية مهترئة ولا تتناسب مع الدول الأخرى

محمد جنيدي نقيب المستثمرين
محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، فيتو

أكد محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن الاقتصاد المصري يعاني من عدة أزمات تحتاج من الحكومة تحركا جادا خلال 2025، حتى تتمكن من السيطرة عليها وتجاوز العقبات التي تعيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن المنظومة الاستثمارية المصرية مهترئة ولا تتناسب مع المنظومات الاستثمارية للدول الأخرى.

أزمات المنظومة الاستثمارية في مصر

وقال جنيدي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن أكبر دليل على أزمات المنظومة الاستثمارية في مصر، هي لجوء المستثمرين المصريين لدول الخليج وبالتحديد المملكة العربية السعودية لضمان العائد الذي يحصلون عليه، بالإضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي تجذبهم لضخ استثماراتهم فيها.

 

عدد المستثمرين المصريين في السعودية

وأشار: لو تحدثنا عن الاحصائيات فإن المستثمرين المصريين الذين ضخوا استثماراتهم في السعودية وصل إلى 32.5% من إجمالي المستثمرين الأجانب داخل المملكة، وهذا بالإضافة إلى جذب أمهر العمالة المصرية من مهندسين وفنيين أو أطباء، مما يؤثر تأثيرا سلبيا بشكل تدريجي على الصناعة المصرية، مشيرا إلى أنه وصل عدد المستثمرين المصريين في المملكة العربية السعودية إلى 4500 مستثمر.

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تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ

وأضاف، أننا نعمل على تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ له منذ أكثر من 40 عاما، ولكن الأمور واضحة أمام الجميع وهذا لأن السياسات المالية غير متسقة مع تشجيع الاستثمار، بالإضافة أيضا إلى عدم تناسق السياسات النقدية والاستثمارية والاجرائية، ناهيك عن العلاقة بين جميع أجهزة الدولة، والمستثمرين تعد سياسة اذعانية واستبدادية، مما يؤثر على مستقبل مصر الاقتصادي.

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