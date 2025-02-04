رجال أعمال الإسكندرية تبحث مع وزيرة التنمية المحلية مشكلات المستثمرين

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، وفدا من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور المهندس هاني أبو السعد، رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، للوقوف على التحديات التي تواجه المُستثمرين في الإسكندرية.

القضايا العاجلة التي تواجه المُستثمرين

واستعرض هنو أمام الوزيرة أنشطة الجمعية وقد ابدت الوزيرة اهتمامها بتعاون مركز التدريب التابع للوزارة مع مركز التدريب والتشغيل المهني VTEC التابع للجمعية.

كما استعرض المهندس هانى ابو السعد عددًا من القضايا العاجلة التي تواجه المُستثمرين في تصالح مخالفات البناء والاشتراطات البنائية والتسجيل. وفي استجابة سريعة طلبت الوزيرة من الجمعية مذكرة بتلك المشكلات ووعدت بالمتابعة لإيجاد حلول لتلك المشكلات.

وأعرب وفد الجمعية عن شكره وتقديره لاهتمام وزيرة التنمية المحلية بالنظر في القضايا العاجلة التي يُعاني منها قطاع التشييد والبناء.

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