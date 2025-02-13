فاتورة الفرمان الأمريكى بحجب الأدوية المهمة عن الدول الفقيرة.. القرار ينسف "بيبفار".. القاهرة لن تتأثر بالقرار وننتج أدوية علاج الإيدز والملاريا بالمصانع المصرية

استنكرت منظمات المجتمع المدنى قرار دونالد ترامب بوقف المساعدات الأمريكية للدول الفقيرة فهى ليست منحة أو منه من الولايات المتحدة الأمريكية بل دورها العالمى بحسب المعاهدات الدولية فى حماية العالم من الأمراض والأوبئة التى تصل إليها فالولايات المتحدة الأمريكية تدعم منظمة الصحة العالمية بثلث الميزانية المالية فهى الشريك الأكبر فى تمويل منظمة الصحة العالمية.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن قرار الرئيس الأمريكى بالتوقف عن توريد أدوية الملاريا والإيدز سوف يؤثر على حصول المرضى على الأدوية وضياع حقهم فى الحصول على فرص التشخيص والعلاج مما يزيد من معدلات الإصابة بهذه الأمراض وسوف يتوفى ملايين الأشخاص بسبب الإيدز أو الملاريا.

بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة من منظمة الصحة العالمية يوجد 39.9 مليون شخص مصابون بفيروس الإيدز يعيش 15 مليون مريض منهم فى أفريقيا.

وكان للأدوية الحديثة دور فى خفض معدلات الوفيات بالإيدز فنجحت في خفض الوفيات السنوية بسبب الإيدز من 2.1 مليون فى 2004 إلى 630 ألف مريض فى 2024.

منظمة الصحة العالمية: قرار ترامب سوف يعرقل كل التقدم الذى توصلت إليه برامج مكافحة الإيدز الصحية

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن قرار ترامب سوف يعرقل كل التقدم الذى توصلت إليه برامج مكافحة الإيدز الصحية فى كل دول العالم كما أنه يدمر الجهود التى نجحت فيها خطة “ بيبفار”، التى أطلقها الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش فى عام 2003، واستطاعت إنقاذ أكثر من 26 مليون شخص منذ تأسيسها.

وبحسب إحصائيات الصحة العالمية فإن برنامج بيبفار قدم علاجا مضادا للفيروسات لأكثر من 20 مليون شخص فى 55 دولة وكذلك إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس لأكثر من 83.8 مليون شخص كما ان وقف التمويل، يهدد الأنظمة الصحية فى الدول الفقيرة بالإنهيار.

بدورهم أكد خبراء القطاع الصحى بأن مصر لن تتأثر بقرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بوقف توريد أدوية الإيدز والملاريا نظرا لأن هذه الأمراض لم تعد منتشرة بمصر بل نجحت مصر فى القضاء عليها وفى المقابل حصلت على شهادة الخلو من مرض الملاريا من منظمة الصحة العالمية فى أكتوبر الماضى بعد آخر انتقال للمرض فى ١٩٩٨ وخلال السنوات الماضية لم تحدث اى إصابات بالملاريا سوى لوافدين من دول أفريقيا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أنه بفضل التطعيمات تم اعلان خلوها من الملاريا

استراتيجية مكافحة الإيدز 2030

وبالنسبة لمرض الإيدز، وضعت وزارة الصحة استراتيجية مكافحة الإيدز 2030 للوصول الى صفر إصابات وصفر عدوى وفى 2025 أعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات فى مصر بمرض الإيدز يقل عن 1% من عدد السكان.

وأكدت وزارة الصحة المصرية انخفاض أعداد المصابين بشكل سنوى نتيجة زيادة حملات التوعية بطرق العدوى وجهود برامج مكافحة الإيدز.

من جانبه قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن أمريكا من أكبر للدول المنتجة لأدوية علاج الإيدز، مشيرا إلى أن المرض منتشر فى الدول الأفريقية منهم جنوب أفريقيا وهذه الدول سوف تتأثر بقرار الرئيس الأمريكى ترامب بوقف توريد الأدوية لهم.

مصر لن نتأثر بهذه القرارات والمصانع المصرية قادرة على تصنيع أدوية علاج الإيدز

وأوضح أن مصر لن نتأثر بهذه القرارات والمصانع المصرية قادرة على تصنيع أدوية علاج الإيدز ولكن يجب ان تصنع بكميات كبيرة حتى يكون لها عائد اقتصادى مجد.

وتابع حديثه: أمريكا تعطى الدول الفقيرة منحا بهذه الأدوية، حيث تشترى الحكومة من الشركات الأمريكية وقرار توقفها عن توريد الأدوية يسبب خسارة هذه الشركات لسوق الدول الفقيرة المنتشر بها هذه الأمراض، لأنها تنتج كميات كبيرة للدول الفقيرة، مؤكدا أنه يمكن لدول مثل أوروبا والصين أن تحل محل أمريكا فى تقديم المنح والمساعدات للدول الفقيرة

وتابع حديثه: بالنسبة لأدوية علاج الملاريا فإن مصر تنتج أدوية علاج الملاريا وتصدرها لدول أفريقيا وتعتبر أدوية الملاريا مصدرا للعملة الصعبة.

تهديدات الرئيس الأمريكى ترامب لن تؤثر فى مصر

وأكد أن كل تهديدات الرئيس الأمريكى ترامب لن تؤثر فى مصر مشيرا إلى أن الدرس المستفاد من هذه الازمة هو توطين الصناعة الدوائية فى مصر لكل المستحضرات لافتا إلى أن مصر تنتج ٩٢% من الأدوية.

وأكد أنه يمكن لرئيس اى دولة فجأة ان يقرر منع توريد الأدوية لأى دول أخري، ووارد حدوث ذلك والتحكم فى الدول الفقيرة، لذا نجحت مصر فى سنة ٢٠٢٤ فى توفير أدوية الأنسولين والأورام وأمراض الدم تم توطين صناعة الأدوية بها فى مصر.

بدوره قال مصدر بوزارة الصحة رفض ذكر اسمه ان برنامج مكافحة الإيدز بوزارة الصحة يعتمد فى توفير أدوية علاج الإيدز على الميزانية الحكومية ولا يعتمد على المنح الأمريكية منذ عام ٢٠١٧.

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