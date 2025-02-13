مفتي الجمهورية يبحث إمكانية إنشاء فرع لدار الإفتاء بالمنوفية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بمكتبه بديوان عام المحافظة صباح اليوم، وقد حضر الاستقبال الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، واللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة.

محافظ المنوفية يشيد بالدور المهم الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية

وفي بداية اللقاء رحب محافظ المنوفية بـ مفتي الجمهورية ضيفًا كريمًا، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية والتي تعد من أعرق المؤسسات الدينية، وذلك من خلال نشر الفتوى المستنيرة بمنهج الأزهر الشريف ومواجهة الأفكار المتطرفة وخاصة في الآونة الأخيرة، تحت ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا أن قضية بناء الوعي الصحيح تتطلب تكاتف كافة جميع المؤسسات لبناء جيل متفهم لقضايا وطنه وقادر علي مواجهة التحديات، ومؤكدًا التعاون الدائم والمستمر مع دار الإفتاء المصرية على كافة الأصعدة للنهوض بوطننا الحبيب وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب مفتي الجمهورية عن سعادته بهذا اللقاء وحفاوة الاستقبال، وبالغ الامتنان والتقدير لمحافظة المنوفية وجامعتها العريقة، موجهًا التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، داعيا الله عز وجل أن يعيده علينا جميعًا بالأمن والأمان والسلم والسلام على الأمة العربية والإسلامية، كما ثمَّن المفتي جهود محافظ المنوفية في تحقيق تنمية شاملة بكافة القطاعات الخدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

إمكانية إنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بمحافظة المنوفية

وقال المفتي إنه بحث مع المحافظ عددا من الملفات في إطار العمل المشترك لخدمة أبناء محافظة المنوفية ومن أهمها مناقشة إمكانية إنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بالمحافظة.



وأهدى محافظ المنوفية درع المحافظة كهدية تذكارية لمفتي الديار المصرية تقديرًا وعرفانًا لدوره في نشر الفتوى المستنيرة وبيان صحيح الدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.