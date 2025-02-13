فيديو متداول يكشف راتب عمرو أديب: “أنا باخد 2 ونص مليون دولار في السنة”

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي عمرو أديب، يكشف فيه عن راتبه السنوي.

عمرو أديب قال: “أنا المذيع الوحيد.. أتحداك لو تقولي مذيع تاني في حد عارف بياخد كام، أنا باخد ٢ ونص مليون دولار في السنة، أنا مش بقولهالك فخر.. سيبك بقى من اللي بيقول ١٥، أنا مش رونالدو.. وعايز أقولك كمان.. في الهلال والنصر والعين فيه لعيبة بياخدوا قدي ١٠٠ مرة".

وتابع "أنا مش بقول إن دوري أعظم يعني لازم بس الناس تعرف إن لما يبقى لعيب كورة يقولك يستحق والله الراجل، وبعدين تيجي تقوله عمرو أديب يقولك ليه هو بيعمل ايه؟ بيطلع يتكلم بس.”

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل، حيث جاءت التعليقات متباينة بين الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.