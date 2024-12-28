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ثقافة وفنون

عمرو أديب بعد القبض على ابن القرضاوي بلبنان: لازم يجي ويتحاسب

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

علق الإعلامي عمرو أديب، على القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوي، في لبنان، قائلا: "لازم يجي مصر ويتحاسب وبقول للأتراك اللى هو حامل جواز سفرهم متتدخلوش في الموضوع ولا تطالبوا السلطات اللبنانية بالإفراج عنه لإن لو ده حصل أنا مش هاسكت".

طرد عبد الرحمن يوسف القرضاوي 

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "المرة الوحيدة اللي طردت فيها ضيف ورميت الورق في وشه كان عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وهو كان يستحق الطرد".

 

رسالة عمرو أديب للأتراك بشأن عبد الرحمن يوسف القرضاوي

وتابع: "أنا مش عارف عبد الرحمن يوسف القرضاوي رايح سوريا يعمل إيه؟ وأنا بقول للأتراك لو انتوا اصطلحتوا معانا محدش يعمل الحركات دي معانا تاني وتحاولوا تفرجوا عن عبد الرحمن يوسف؟ انتوا اصطلحتوا معانا ولا علينا؟ الصلح يعني متعملش أعمال معادية ضدنا، يجب أن يكون الاحترام متبادل ما بين الطرفين".


 

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وأكمل: "سلموا الواد ده لو تم الإفراج عنه يبقى الأتراك تدخلوا وقالوا ده معاه جواز سفر تركي، ده مواطن معاه جواز سفر تركي وغلطان فينا هتسلموه ولا لأ؟ أنا عارف إن الأتراك بيوزنوا المصالح، لازم الواد ده يتجاب ويكفر عن اللي عمله واللي أبوه عمله، ده شتم 3 دول مصر والإمارات والسعودية ومينفعش يتساب".

 

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