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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، أحمد عبد العزيز تاجر آثار ومخدرات في "فهد البطل"

أحمد عبد العزيز،
أحمد عبد العزيز، فيتو

يجسد الفنان أحمد عبد العزيز خلال أحداث مسلسل فهد البطل شخصية عم فهد البطل، والذي يعمل في تجارة المخدرات ويحاول التنقيب عن الآثار بالقرية التي يسكن فيها.

وتشهد أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، قيام فهد برد حق والده الذي تم قتله خلال الحلقات الأولى من العمل.

وأكد أحد العاملين في المسلسل أن الحلقات النهائية سوف تشهد العديد من المفاجآت ومن أهمها تولي فهد عمودية القرية التي يسكن فيها.

مسلسل فهد البطل

وتشهد أحداث الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل صراع شديد بين والد فهد البطل وهي الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد العوضي، وشقيقه الذي يلعب دوره الفنان أحمد عبد العزيز على منصب عمدة القرية التي يسكنون فيها.

أبطال مسلسل فهد البطل 

 المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

 

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