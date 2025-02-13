ضوابط ترخيص المحلات التجارية بالإخطار في مصر

تسعى الحكومة لتبسيط إجراءات ترخيص المحلات التجارية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، لذا تم اعتماد نظام الترخيص بالإخطار لبعض الأنشطة التي لا تشكل خطورة كبيرة على الصحة أو البيئة أو السلامة العامة.

يهدف هذا النظام إلى تسهيل بدء الأنشطة التجارية وتقليل البيروقراطية.

ما هو الترخيص بالإخطار؟

الترخيص بالإخطار هو نظام يسمح لأصحاب المحلات ببدء نشاطهم التجاري بعد إخطار الجهات المختصة، دون الحاجة للمرور بإجراءات الترخيص التقليدية المطولة.

يُطبق هذا النظام على الأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن.

إجراءات الحصول على الترخيص بالإخطار

1. تحديد النشاط: يجب أولًا التأكد من أن نشاط المحل يندرج ضمن الأنشطة المسموح بترخيصها بنظام الإخطار، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة.



2. استيفاء الاشتراطات: يتعين على صاحب المحل استيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للنشاط.



3. تقديم الإخطار: بعد استيفاء الاشتراطات، يقوم صاحب المحل بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.



4. المعاينة: يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تلقي الإخطار.



5. إصدار الترخيص: إذا تبين استيفاء المحل لجميع الاشتراطات، يُعتبر المحل مرخصًا بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم الترخيص.

رسوم الترخيص بالاخطار

يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة.

مزايا نظام الترخيص بالإخطار:

تسهيل الإجراءات: يُقلل هذا النظام من التعقيدات البيروقراطية، مما يسهل على أصحاب المحلات بدء أنشطتهم بسرعة.

دعم الاقتصاد الرسمي: يساهم في دمج المحلات غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي، مما يعزز من موارد الدولة.

تحفيز الاستثمار: يشجع المستثمرين على الدخول في مجالات تجارية جديدة بفضل سهولة الإجراءات.



العقوبات على المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطًا من أنشطة المحال العامة دون ترخيص أو بالمخالفة للاشتراطات المقررة.

يُعد نظام الترخيص بالإخطار خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الأعمال في مصر، وتوفير بيئة تشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي.

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