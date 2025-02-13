الأهلي ينشر صور نجومه رفقة نسخة كأس العالم للأندية

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي صور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ومارسيل كولر المدير الفني، رفقة نسخة كأس العالم للأندية الموجودة حاليا بالقاهرة.

وقال مصدر داخل الأهلي إن إمام عاشور لاعب الفريق جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الإسماعيلي القادمة بعد تعرضه للإصابة بكدمة خفيفة في الكتف خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام غزل المحلة.

أكد مصدر داخل الأهلي أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق سيكون خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة الإسماعيلي الأحد القادم بسبب عدم اكتمال جاهزيته بسبب الإصابة بشد من الدرجة الأولى في العضلة الأمامية.

قال مصدر داخل الأهلي إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر ضم أشرف داري مدافع الفريق الي قائمة مباراة الإسماعيلي الأحد القادم بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية حيث أصبح اللاعب جاهزا للعودة إلى الحسابات الفنية.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره الإسماعيلي يوم الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، مؤخرا، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وسجل إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 56.

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