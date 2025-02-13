الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 3 ملايين جنيه فى السنطة

سقوط 4 عناصر إجرامية
سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 3 ملايين ج

تمكنت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية بالغربية لقيامهم بجلب كمية من المواد المخدرة المتنوعة بقصد الاتجار، قدرت قيمتها المالية بـقرابة 3 ملايين جنيه.

سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 3 ملايين جنيه فى السنطة 
سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 3 ملايين جنيه فى السنطة 


 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة السنطة بالغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 

سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 3 ملايين جنيه فى السنطة 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "21,6 كيلو جرام حشيش – 2,5 كيلو جرام هيروين - كمية لمخدر الآيس" - فرد خرطوش وطلقتان – طبنجة صوت – سيارة – دراجة نارية – سلاح أبيض).
 

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 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (3 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك  إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات مركز شرطة السنطة مكافحة المخدرات متجرى المواد المخدرة للمواد المخدرة وزارة الداخلية

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