مواطن لمحافظ قنا: سعر الشاي في منافذ التموين أعلى من السوق بـ 12 جنيها (فيديو)

اشتكى أحد مواطني مركز قوص، جنوب محافظة قنا، للدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، من ارتفاع أسعار الشاى بمنافذ بيع التموين قائلا:"بره الشاي ب٢٠٥ وهنا ٢١٧جنيها".

على الفور استدعي محافظ قنا مسئولى التموين بالمركز، والذين أكدوا أن أسعار الشاي تتم وفق الأصناف والأحجام ولا يمكن أن يكون هناك زيادة في السعر لتسجيل الأرقام بالأصناف على الحاسب الآلي بمقر المنفذ المخصص للبيع بكل المركز.

معرض أهلًا رمضان

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسن القط وكيل مديرية التموين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

كما خصصت وزارة التموين أركانًا خاصة لـ “ أهلًا رمضان ” داخل المجمعات الاستهلاكية، لضمان توافر السلع بكميات كبيرة، وتلبية احتياجات المواطنين.

المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، وتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.



أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلًا رمضان .

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضخ كميات كبيرة من ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية بواقع 60 طن يوميًا، وبتخفيضات تتراوح من 25 إلي 35%.

وأوضحت أن المنتجات المطروحة تمتاز بجودة عالية وصلاحية جديدة، إضافة إلى وجود مخزون كبير منها لدى الشركات التابعة لوزارة التموين لتلبية احتياجات المستهلكين.

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