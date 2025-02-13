كريتيف ايجيبت يستقبل زائريه بمعرض مستلزمات رمضان في العاصمة الإدارية (صور)

استقبل جناح مركز تحديث الصناعةـ كريتيف ايجيبت عدد من الزائرين لمعرض مستلزمات شهر رمضان داخل مقر الجهاز بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

معرض مستلزمات شهر رمضان المعظم لموظفي الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتموين

وبدء معرض مستلزمات شهر رمضان المعظم، داخل مقر الجهاز بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة ووزارة التموين.





ويضم المعرض مستلزمات شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك، حيث حرص الجهاز على تنظيم المعرض بحيث يلبي احتياجات الأسرة المصرية في هذه المناسبة الدينية العظيمة، كما يحتفى المعرض بالمنتجات التي تحمل شعار "صنع في مصر"، ومنتجات الحرف التراثية؛ لتشجيع الصناعة المحلية ذات الجودة.



كريتيف‭ ‬إيجيبت‭

ويعد “كريتيف ايجبيت ”أول‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬مسجلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المنتجات‭ ‬الحرفية‭ ‬والمشغولات‭ ‬اليدوية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬تهدف‭ ‬إلي‭ ‬الحفاظ‭ ‬علي‭ ‬التراث‭ ‬المصري‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للحرفيين‭ ‬المصريين‭،

وكريتيف إيجيبت هو احدي برامج مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة المصرية.‬‬أول‭ ‬مركز‭ ‬متكامل‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬جدرانه‭ ‬ثقافات‭ ‬متعددة،‭ ‬ويبرز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الحضارات‭ ‬التاريخية‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجربة‭ ‬مبتكرة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬التسوق‭ ‬والترفيه‭ ‬واكتساب‭ ‬المعرفة‭.

اهمية كريتيف‭ ‬إيجيبت‭

1- ملتقي‭ ‬للتعرف‭ ‬علي‭ ‬المنتجات‭ ‬التراثية‭ ‬والحرفية‭ ‬المصرية‭ ‬واقتنائها‭.‬

2- منتجات‭ ‬إبداعية‭ ‬وحرفية‭ ‬من‭ ‬107‭ ‬مورد‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬40‭ ‬تجمع‭ ‬صناعي‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬محافظة ‬

3- تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬10،000‭ ‬حرفي‭ ‬مصري‭. ‬

4- لمواكبة‭ ‬خطوط‭ ‬الموضة‭ ‬الحديثة‭ ‬وخلق‭ ‬تصميمات‭ ‬مصرية‭ ‬جديدة‭.‬

5- خدمة‭ ‬عملاء‭ ‬متميزة‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭.‬

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