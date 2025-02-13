الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد حريق شقة في الهرم

حريق شقة
حريق شقة

 نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل  شقة سكنية في منطقة الهرم دون وقوع أى إصابات.

 

حريق شقة بالهرم

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات وتمت عملية اخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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