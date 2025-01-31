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حوادث

تحقيقات النيابة: طالبة الهرم أنهت حياتها بسبب نتائجها الدراسية

مصرع فتاة، فيتو
مصرع فتاة، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقا في حادث إنهاء طالبة حياتها بالقفز من الطابق السابع في منطقة الهرم.

 

وكشفت التحقيقات أن الفتاة طالبة بالصف الأول الثانوي، أقبلت على التخلص من حياتها، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة حصولها على درجات ضعيفة في امتحانات الفصل الدراسي الأول، ما أدى إلى وفاتها على الفور في منطقة الهرم بالجيزة، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، وامرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

 

واستمعت النيابة لأقوال أسرة الطالبة، الذين أكدوا أن المتوفاة أقبلت على التخلص من حياتها بسبب حصولها على درجات ضعيفة في امتحانات الفصل الدراسي الأول، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها.

 

سقوط طالبة من مكان مرتفع ووفاتها 


تلقى رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، إخطارًا من رئيس مباحث الهرم، المقدم مصطفى الدكر، يفيد فيه بسقوط طالبة من مكان مرتفع ووفاتها في الحال.


على الفور، انتقل النقيب أحمد عبادة معاون المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين إنها، "سلمى.م" (16 عامًا)، طالبة بالصف الأول الثانوي، حياتها قفزا من الطابق السابع بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة حصولها على درجات ضعيفة في امتحان الترم الأول، ما أدى إلى وفاتها في الحال.


وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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مباحث الهرم منطقة الهرم نيابة الجيزة الجيزة

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