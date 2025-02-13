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رياضة

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الأهلي والإسماعيلي
الأهلي والإسماعيلي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره الإسماعيلي يوم الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، مؤخرا، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وغزل المحلة 

وسجل إمام عاشور لاعب الأهلي هدف الفوز في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 56.

 

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