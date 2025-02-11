محافظ الغربية يتابع ملفات التصالح بمخالفات البناء ويشدد على رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، على رأسها ملف التصالح في مخالفات البناء، أعمال النظافة، رفع الإشغالات، ومراقبة الأسواق والمخابز، وذلك في إطار حرصه على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي داخل المحافظة.

طلبات التصالح

بدأت الجولة بتفقد المركز التكنولوجي بمجلس مدينة قطور، حيث تابع سير العمل في طلبات التصالح على مخالفات البناء، واستمع إلى عدد من المواطنين للوقوف على مدى تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز الطلبات. وأكد المحافظ على أهمية تقديم أقصى التسهيلات للمواطنين، وتقليل فترات الانتظار، وتحقيق أعلى درجات الشفافية في التعامل معهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء عن المواطنين وضمان حقوقهم القانونية.

رفع مستوى الأداء الإداري

كما زار محافظ الغربية إدارات مجلس مدينة قطور، حيث تفقد سير العمل داخل الإدارات المختلفة، ووجّه بضرورة تحسين الخدمات الحكومية، ورفع مستوى الأداء الإداري، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين. وأكد على أهمية الالتزام بالانضباط الوظيفي داخل الجهات الحكومية، وضمان تقديم خدمات فعالة وسريعة دون أي تعقيدات.

مستوى الخدمات المقدمة

وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية شوارع المدينة والأسواق والمخابز العامة، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في ضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مع تشديد الرقابة على جودة الخبز المدعم داخل المخابز. كما وجّه بتكثيف الحملات التموينية لمواجهة أي محاولات احتكار أو تلاعب بالأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وفي إطار الاهتمام بالنظافة العامة، تابع اللواء أشرف الجندي أعمال رفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية، وإزالة التعديات على الأرصفة والطريق العام، مشددًا على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين. كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، مع التأكيد على انتظام منظومة الجمع السكني، بما يحقق بيئة صحية وآمنة للأهالي.

وفي ختام جولته، شدد اللواء أشرف الجندي على استمرار الجولات المفاجئة داخل جميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان تحسين مستوى الخدمات، وضبط الأداء الإداري، وتكثيف جهود التطوير والتجميل ورفع كفاءة المرافق العامة، مؤكدًا أن الغربية تعمل على تحقيق نموذج خدمي وإداري متطور يلبي تطلعات المواطنين ويعزز ثقتهم في الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.