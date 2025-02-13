سر غضب ميرفت أمين في عزاء شقيق الفنانة شهيرة

حرصت الفنانة ميرفت أمين على حضور مراسم عزاء الراحل وحيد حمدي، شقيق الفنانة شهيرة، الذي أُقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

حيث حضرت ميرفت أمين لتقديم واجب العزاء ومساندة صديقتها شهيرة في مصابه، كما شارك في تقديم العزاء عدد من النجمات، أبرزهن سهير رمزي والإعلامية بوسي شلبي.

ولقد تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر ميرفت أمين وهي تقول “يوووه” بانفعال وغضب وهي في طريقها لمغادرة مراسم العزاء، ويرجع هذا الأمر إلى أنها أثناء مغادرتها للمسجد، تجمع حولها عدد كبير من المراسلين والمصورين، مما أعاق حركتها وأدى إلى شعورها بالانزعاج من عدم قدرتها على التحرك بحرية وبسبب اقترابهم الشديد منها.

وفاة شقيق الفنانة شهيرة

وكان الكاتب عمرو محمود ياسين، قد أعلن الأحد الماضي، وفاة خاله وحيد حمدي، شقيق والدته الفنانة القديرة شهيرة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”، حيث كتب: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي بخالص الحزن والأسى وفاة خالي الحبيب الغالي، وحيد حمدي، الذي وافته المنية. ستشيع الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.”

وأضاف “العزاء يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025 في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

وتم تشييع جثمان الراحل وحيد حمدي، ظهر الإثنين الماضي، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد من أفراد العائلة في مقدمتهم الفنانة شهيرة، الفنانة رانيا محمود ياسين، زوجها الفنان محمد رياض، الكاتب عمرو محمود ياسين، والفنانة منة بدر تيسير.

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