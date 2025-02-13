هيئة الدواء المصرية تحذر من مستحضر ميبو لعلاج الحروق

أصدرت هيئة الدواء المصرية خطاب توعية للمواطنين والصيادلة تحذر فيه من مستحضر ميبو لعلاج الحروق.

هيئة الدواء تحذر من مستحضر ميبو لعلاج الحروق

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن سبب التحذير وجود عبوات مجهولة المصدر بحسب الشركة المنتجة للمستحضر

وحذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من تناول اي مستحضرات مجهولة المصدر مشيرة إلى أنه في حالة الشك في أي مستحضر يجب إبلاغ هيئة الدواء المصرية.

وأصدرت هيئة الدواء المصرية منشورات توعية تحذر فيها من وجود مستحضرات دوائية مجهولة المصدر بالسوق المصري وتنبه المواطنين والصيادلة منها.

هيئة الدواء تحذر من 4 أدوية مجهولة بالسوق

وتضمنت أهم هذه الأدوية:

١-فيتاسيد سي ١ جم فيتامين سي

٢-OSTEOBELL R إبر لسحب عينة النخاع

٣-VERMAL BROAD SPECTRUM

٤-Nit clean 500 mg tab لعلاج الإسهال ومضاد للطفيليات

وقالت هيئة الدواء المصرية أن سبب التحذير احتمالية وجود عبوات من الأصناف مجهولة المصدر

ماذا تفعل في حالة الشك بمستحضر صيدلي؟

ناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين- في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الإنترنت بشكل غير شرعي.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة او الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٠١ او الابلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وكانت أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها تمكنت بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط مجموعة من الأشخاص، بأحد الأسواق بنطاق محافظة القاهرة، وبحيازتهم كميات من الفيتامينات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وذلك وفقًا لما تم رصده من شكاوى متعددة، وفى إطار متابعة سوق الدواء وضبط الخارجين عن القانون.

بيع أدوية خارج الصيدليات المرخصة من عدد من الأشخاص غير الصيادلة

وبدأت الواقعة برصد عدد من مواقع التواصل الاجتماعىي والمواقع والمنصات الإخبارية التي تداولت معلومات وصور بوجود بيع أدوية خارج الصيدليات المرخصة من عدد من الأشخاص غير الصيادلة فى أحد الأسواق العامة بالقاهرة، بالإضافة إلى ما تم تلقيه من الشكاوى بهيئة الدواء المصرية تفيد بتداول الأدوية ومستحضرات التجميل خارج المؤسسات الصيدلانية المرخصة.

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