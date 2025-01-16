«موجودة في آلاف المنتجات وتسبب السرطان»، «الدواء الأمريكية» تحظر استخدام الألوان الحمراء في الغذاء

قررت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حظر صبغة الطعام الحمراء التي تسمى "Red 3"، وأرجعت ذلك القرار إلى أن الصبغة الحمراء تحفز نمو السرطانات في الجسم.

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تحظر الألوان الحمراء

وذكر هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن صبغة الطعام الحمراء (الألوان الحمراء) تستخدم في أكثر من 9200 منتج، وتدخل في صناعة المنتجات ذات اللون الأحمر تستهدف الأطفال على وجه الخصوص، وتدخل في صناعة (المرطبات والحلويات ورقائق البطاطس).

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تحظر الألوان الحمراء في الطعام، فيتو



وأكدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أنه تبيّن بعد 3 عقود من الزمن أن صبغة الطعام الحمراء تسبب السرطان لـ حيوانات التجارب في المختبر، ما يؤدي لخطر مستقبلي، بالإضافة لتأثيرها السلبي على سلوك الأطفال في زيادة فرط النشاط وصعوبة التركيز.

إلغاء تراخيص الشركات المستخدمة للألوان الحمراء

وقامت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بإلغاء الترخيص لاستخدام صبغة الطعام الحمراء (Red 3) كمسألة قانونية، بناءً على بند من قانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل الفيدرالي، حيث تعمل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تعديل لوائح المواد المضافة للألوان، بحيث لا تسمح بعد الآن باستخدام صبغة الطعام الحمراء في الطعام والأدوية، استجابةً لقائمة المواد المضافة للألوان لعام 2022.

استخدام الألوان الحمراء في الطعام، فيتو



وأكدت الدراسة، التي اعتمدتها الهيئة في قرارها، أن تناول صبغة الطعام الحمراء تسببت في إصابة الفئران المعملية الذكور بالسرطان، حيث كشفت أن الفئران المعرضين لصبغة الطعام الحمراء وبمستويات عالية فإنها معرضة للإصابة بالسرطان، بسبب آلية هرمونية خاصة بالفئران.

الطريقة التي تسبب صبغة الطعام الحمراء، والتي تسبب السرطان لذكور الفئران لا تحدث لدى البشر، وعادة ما تكون مستويات التعرض لصبغة الطعام الحمراء (Red3) للبشر أقل بكثير من تلك التي تسبب التأثيرات التي تظهر في ذكور الفئران.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في تقريرها إلى أن الدراسة، التي أجريت على الحيوانات الأخرى وعلى البشر لم تظهر هذه التأثيرات؛ وإن الادعاءات بأن استخدام Red3 في الأغذية والأدوية يعرض الناس للخطر لا تدعمها المعلومات العلمية المتاحة.

الألوان الحمراء تسبب الإصابة بالسرطان

قرار حظر هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لصبغة الطعام الحمراء، جاء بعد أكثر من 30 عامًا من الدراسات، التي أثبتت أن الصبغة، المعروفة كيميائيًا باسم "إريثروسين"، تسببت في إصابة بعض الحيوانات بالسرطان.

ومنحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الإدارة الشركات المصنعة مهلة حتى يناير 2027 لإزالة الصبغة من منتجاتها الغذائية، وحتى يناير 2028 لتعديل مكونات الأدوية المتناولة.

الصبغة الحمراء في الطعام تسبب السرطان، فيتو



وكانت هيئة الغذاء والدواء قد حظرت استخدام الصبغة في مستحضرات التجميل والأدوية الموضعية منذ عام 1990، لكنها استمرت في السماح بها في الأغذية بحجة أن آليات التسبب في السرطان لدى الفئران لا تحدث لدى البشر.

ويمثل القرار الجديد استجابة لضغوط منظمات المجتمع المدني والتشريعات المحلية، مثل قانون ولاية كاليفورنيا الذي سبقت حظر الصبغة في أكتوبر 2023.

يذكر أن الصبغة الحمراء التي تمنح الأطعمة والمشروبات لونًا أحمر زاهيًا لا تستخدم على نطاق واسع في الأغذية والأدوية مقارنة بالألوان المعتمدة الأخرى بناءً على المعلومات المتوفرة في قواعد بيانات ملصقات المنتجات الغذائية التابعة لجهات خارجية ومواقع الويب الخاصة بمصنعي الأغذية وغيرها من المعلومات العامة وبيانات شهادة إدارة الغذاء والدواء.

وتستخدام الصبغة الحمراء بشكل أساسي في بعض المنتجات الغذائية، مثل (الحلوى والكعك والكعك الصغير والبسكويت والحلويات المجمدة والتزيينات والزينة)، بالإضافة إلى بعض الأدوية التي يتم تناولها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.