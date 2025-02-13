إحالة مسئولين بإدارة طما التعليمية للمحاكمة التأديبية بسبب تسريبهم امتحان الإعدادية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة مسئولين تابعين للإدارة التعليمية بطما للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية تسريب نموذج (ب) لامتحانات اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي، ونموذج (B) من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي، للفترة الصباحية الأولى للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

سربوا امتحان الصف الثاني الإعدادي

شملت قائمة الاتهام: وكيلتي مدرستين تابعتين للإدارة التعليمية بطما - شقيقتان -، ورئيس قسم التعليم الثانوي - زوج المتهمة الأولى -، ومدير الإدارة التعليمية بطهطا، ومديرة إحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة للإدارة التعليمية بطما.

حيث كانت النيابة الإدارية بطما قد تلقت بلاغ الإدارة التعليمية بطما بشأن اكتشاف تسريب امتحاني الفصل الدراسي الأول لمادتي اللغة الإنجليزية "نموذج ب" للصف الخامس الابتدائي، واللغة العربية "نموذج ب" للصف الثاني الإعدادي، بمركز طما بمحافظة سوهاج، وهو ما استتبع قيام الإدارة على الفور بإلغاء النموذجين محل التسريب واستبدالهما بنماذج أخرى في حينه واستمرار الامتحانات في الوقت المخصص لها، وقيام مدير الإدارة بتشكيل لجنة برئاسته والانتقال لمقار لجان الامتحانات وضبط الواقعة والمسئولين عنها، بالتزامن مع صدور قرار السيد اللواء الدكتور/ محافظ سوهاج بوقف ثلاثة من العاملين بالإدارة التعليمية بطما عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات.

كشفت التحقيقات التي باشرها المستشارالحسيني مصطفى الجندي، بإشراف المستشار حسين أبو راية – مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال اللجنة المشكلة من الإدارة التعليمية لضبط الواقعة، وفي ضوء ما انتهى إليه تقرير الفحص الفني الصادر عن قسم المساعدة الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عن ارتكاب المتهمين عددا من المخالفات تمثلت في:

اشتركوا في تصوير امتحان اللغة العربية

- اشتراك المتهمتين الأولى والثانية - وهما شقيقتان ووكيلتا مَدرَسَتَين تابعتين للإدارة التعليمية بطما - في تصوير وتسريب نموذج (ب) لامتحانات اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي، ونموذج (B) من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي، للفترة الصباحية الأولى للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وإرسالها عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول إلى كلٍ من المتهمين الثالث - زوج المتهمة الأولى - والمتهم الرابع، وذلك صباح يوم السبت الموافق ١١ / ١ / ٢٠٢٥ قبل الموعد المحدد لانعقاد الامتحانات.

- انضمام المتهمة الأولى لمجموعات مخصصة لتبادل تسريب الامتحانات عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول، وقبولها التدخل في أعمال الامتحانات بهدف منح إحدى الطالبات درجات بأكثر من المستحق لها.

- قيام المتهمة الثانية – وكيلة المدرسة وشقيقة المتهمة الأولى - بالدخول للغرفة المخصصة لحفظ الأسئلة بالمدرسة حال عدم اختصاصها بذلك ودون مقتضي، وتصوير أسئلة الامتحانات باستخدام هاتفها المحمول وإرسالها لشقيقتها - المتهمة الأولى - عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول.

- تقاعس المتهم الثالث - رئيس قسم التعليم الثانوي عن إبلاغ رئاسته فور علمه بواقعة تسريب امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني الاعدادي نموذج (ب) المرسل إليه من المتهمة الأولي.

- قيام المتهم الرابع - مدير الإدارة التعليمية بطهطا - بطلب نماذج امتحانات لبعض المواد قبل الموعد المحدد، وتقاعس عن إبلاغ رئاسته فور علمه بواقعة تسريب امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني الاعدادي نموذج (ب) المرسل إليه من المتهمة الأولي.

- إهمال المتهمة الخامسة - مديرة إحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة للإدارة التعليمية بطما - في المحافظة على نماذج الامتحانات المشار إليها بأن قامت بتسليم المتهمة الثانية نسخة من مفتاح غرفة حفظ الأسئلة حال عدم اختصاص الأخيرة بذلك - مما مكنها وبالاشتراك مع شقيقتها - المتهمة الثانية - من فتح المظاريف والاطلاع على الأسئلة وتصويرها وتسريبها بالمخالفة للتعليمات.

وبعرض الأوراق على فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، وافق المستشار أحمد عبد الرحيم - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده ا المستشار إبراهيم علي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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