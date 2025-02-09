رفع نواتج التطهير ومخلفات القمامة خلال حملات مكبرة ببيلا بكفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملات نظافة وتجميل ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف، بجانب تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة، ونقلها إلي مصنع تدوير القمامة، وذلك في إطار توجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وتابعت آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، خروج معدات النظافة والعمال وتوزيعهم بكل شوارع وأحياء المدينة، وتم متابعة رفع كفاءة النظافة والتجميل بنطاق المدينة، وكذا تمهيد ورفع تراكمات القمامة والأتربة أمام مداخل المدينة، ومسح للطرق الرئيسية وتمهيد والمداخل والمخارج بنطاق المدينة.

رفع الإشغالات من شوارع مركز بيلا

كما تابعت رئيس مدينة بيلا، حملات رفع كافة الإشغالات لجميع شوارع المدينة، وإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين، بجانب مراجعة الإنارة العامة بشوارع وأحياء والمدينة وعدد من القرى بنطاق مركز بيلا، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنتزهات المنتشرة بالمدينة من خلال تهذيب وقص الأشجار ورفع المخلفات الناتجة أولًا بأول.

حملات نظافة بقرى مركز بيلا

وفي قرى مركز بيلا، قامت رئيس المدينة، بمتابعة أعمال تحسين النظافة والإنارة وتمهيد وتسوية الطرق الدورية، بإشراف رؤساء القري، ويتم تجميع القمامة والمخلفات الصلبة من نقاط التجميع بنطاق كل وحدة وتوابعها وإعادة تحميلها في معدات الوحدات المحلية ونقلها إلى المقالب الوسيطة، وإرسالها إلى مقلب القمامة العمومي بالمدينة، بالإضافة إلى القيام بأعمال صيانة وتدعيم كشافات الإنارة بعدد من القري، فضلًا عن مسح وتمهيد بعض الطرق العامة بنطاق قري المركز ورفع نواتج تطهير بجوار بريد الجرايدة.

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