القبض على دجال الدقي للنصب على السيدات بزعم فك أعمال السحر

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط دجال الدقى؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على السيدات بزعم قدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والشعوذة.



نصب على السيدات بزعم فك أعمال السحر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية -مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وبحوزته (بعض الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى - هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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