الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاستثمار يبحث مع مسؤولي شركة إيرباص إنشاء منظومة طيران متكاملة في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع إيريك شيفالييه سفير فرنسا بالقاهرة وعدد من مسؤولي شركة "إيرباص هليكوبتر "العالمية لمناقشة مشروع تصنيع وتجميع وصيانة منظومة طيران متكاملة في مصر لدعم قطاع السياحة.

 

إنشاء منظومة طيران متكاملة في مصر

وأعرب الوزير عن تطلع مصر للاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير قطاع الطيران، مشيرًا إلى أن المشروع سيخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

ولفت «الخطيب» إلى أن المشروع يحظى بدعم جهات حكومية رئيسية، منها وزارة الصناعة ووزارة الطيران المدني ووزارة الإنتاج الحربي، إلى جانب عدد من الشركات المصرية، مشيرا إلى أن التكامل بين القطاعات المختلفة سيسهم في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

دعم الصناعات الاستراتيجية

وأكد الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في نقل التكنولوجيا ورفع معدلات التصدير، مضيفا أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير قطاع الطيران، مما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه أشار إيريك شيفالييه سفير فرنسا بالقاهرة إلى التزام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، خاصة في قطاع الطيران، مؤكدا أن الشركات الفرنسية، وعلى رأسها "إيرباص"، ترى في السوق المصري فرصة كبيرة لنقل التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج المحلي.

وبدورهم أوضح مسؤولو شركة "إيرباص هيليكوبتر" العالمية أن استراتيجية الشركة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير القاعدة الصناعية الجوية، وتقديم برامج تدريب ومحاكاة متقدمة، ودعم التصنيع المحلي للطائرات ومكوناتها، وأكدوا استعدادهم لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر بما يعزز قدرتها التنافسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسن الخطيب وزير الاستثمار الطيران شركة إيرباص هليكوبتر منظومة طيران متكاملة قطاع السياحة صناعة الطيران

مواد متعلقة

وزير الاستثمار: تمديد ساعات العمل بالمنافذ الجمركية لتسريع الإفراج عن البضائع

رئيس الوزراء يتابع جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين
ads

الأكثر قراءة

أصداء الصحافة البريطانية بعد مشادة ليفربول وإيفرتون (فيديو)

بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة

تفاصيل تعاقد الزمالك مع بيسيرو خلفًا لجروس

ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

تخفيف حكم حبس سعد الصغير إلى 6 أشهر

لغة التهديد لا ترهبنا، علاء مبارك يتحدى ترامب بعد وعيده بفتح باب الجحيم على المنطقة

أخبار مصر: أول تحرك حكومي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، الأهلي يهدد اتحاد الكرة، ترامب يكتب نهاية زيلينسكي، قفزة كبيرة للذهب

بعد استقالة حمد إبراهيم، من يقود الإسماعيلي أمام الأهلي بالدوري؟

منوعات

المزيد

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

كندرك لمار يحقق رقمًا قياسيًّا في مشاهدات الـ Super Bowl

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 13 فبراير 2025 في الأسواق

بـ 32 جنيها، كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 13-2-2025

أسعار الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد
ads

انفوجراف

الأزهر يعلن موقفه من إعادة إعمار غزة ومخططات التهجير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل ليلة النصف من شعبان

هل الأرزاق والآجال تُكتب في ليلة النصف من شعبان؟، داعية إسلامي يوضح

هل تم تحويل القبلة في النصف من شعبان؟ داعية إسلامي يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية