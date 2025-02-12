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أخبار مصر

وزير الاستثمار: تمديد ساعات العمل بالمنافذ الجمركية لتسريع الإفراج عن البضائع

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية, فيتو

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسريع عمليات الإفراج الجمركي، من بينها تمديد ساعات عمل جميع الجهات القائمة على المنظومة الجمركية. 

وأوضح خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة أن العمل بالمنافذ الجمركية مستمر على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية حتى الساعة السادسة مساءً.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء أسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل التأخير في تسليم البضائع، مما أدى إلى تسريع وصول السلع الأساسية والمواد الخام إلى الأسواق المحلية، كما ساهم في الحد من تكدس البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية، وتقليل التكاليف الناتجة عن رسوم التخزين لفترات طويلة.

وأضاف "الخطيب" أن الحزمة الأولى من التيسيرات التي تتبناها الحكومة تستهدف خفض زمن الفحص الجمركي، وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.

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