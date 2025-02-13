حاكم ولاية بينانج الماليزية في زيارة لمكتبة الإسكندرية

قام تون داتو سري أحمد فوزي بن عبد الرزاق؛ حاكم ولاية بينانج الماليزية وحرمه، ونائب رئيس وزراء ولاية بينانج وحرمه، يرافقهم وفد رسمي رفيع المستوى من دولة ماليزيا بزيارة مكتبة الإسكندرية اليوم وتفقد معالمها.

استقبل الوفد هبة الرافعي؛ قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، وقامت باصطحاب الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة، كما أهدت صاحب السمو حاكم ولاية بينانج نسخة من كتاب "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية".



زار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، معرض محمد حسنين هيكل، كسوة الكعبة المشرفة، متحف المخطوطات، متحف الآثار، متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.



وفى نهاية الزيارة أعرب حاكم بينانج الماليزية والوفد المرافق له عن إعجابهم بما شهدوه من إمكانيات حديثة وتقنيات متطورة في المكتبة، وأكدوا أنها تمثل نموذجًا رائدًا وفريدًا في نشر الثقافة والمعرفة، مشيرين إلى دورها البارز في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب.

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