وزير قطاع الأعمال يستقبل سفيرة النرويج لبحث تعزيز التعاون الصناعي

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج لدى مصر، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز التعاون وموقف المشروعات المشتركة بين الجانبين في قطاع الأعمال والطاقة المستدامة.



وتم عقد اجتماع بحضور محمد عامر نائب الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة "سكاتك" النرويجية الرائدة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالمشروع المشترك بين شركة مصر للألومنيوم التابعة للوزارة وشركة "سكاتك" لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، والذي تبلغ حجم استثماراته نحو 750 مليون دولار ويتم تنفيذه على مرحلتين كل منها 500 ميجاوات.



كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة لدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك فى عدد من المجالات الصناعية.

مشروع محطة الطاقة الشمسية

في مستهل اللقاء، رحب وزير قطاع الأعمال العام بسفيرة النرويج والوفد المرافق لها، مؤكدا عمق وتميز العلاقات بين مصر والنرويج، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات النرويجية.



أكد المهندس محمد شيمى، أن مشروع محطة الطاقة الشمسية يأتى فى إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة وطموحة لشركة مصر للألومنيوم وزيادة الطاقات الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة، وحرص الوزارة في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز استخداماتها، ومواكبة التوجه العالمى نحو الاستدامة البيئية، وكذلك دعم توافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية والاستدامة والبيئة النظيفة، وبما يمكن شركة مصر للألومنيوم من الاستمرار فى التصدير والتوسع فى الأسواق الخارجية، حيث تقوم بتصدير أكثر من 50% من إنتاجها إلى الخارج غالبيته إلى دول الاتحاد الأوروبي.

التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي

وأشار المهندس محمد شيمي إلى اهتمام وزارة قطاع الأعمال العام بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوسع في الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة في تنفيذ المشروعات الصناعية والإنتاجية بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، ونقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة.



من جانبها، أكدت السفيرة هيلدا كليمتسدال على العلاقات الوثيقة التى تجمع بين مصر والنرويج، معربة عن اعتزاز بلادها بتعزيز التعاون مع مصر فى مجالات عديدة، والحرص على توسيع أوجه التعاون الاقتصادى المشترك، مشيرة إلى اهتمام الشركات النرويجية بالاستثمار والتوسع فى السوق المصرية.

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