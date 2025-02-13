"القومية للتأمين الاجتماعي" تطلق مؤتمر الإدارة والابتكار

انطلقت اليوم الخميس فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "الايسا " بالقاهرة،وتدور فعاليات اليوم حول العديد من الجلسات التي تناقش موضوعات إثرائية عن تعزيز الإبتكار في إدارات الضمان الاجتماعي، يتم دعهما بتجارب واقعية من قِبل الدول المشاركة.

واستعرضت الجلسات عدة محاور هامة أبرزها التأكيد على ضرورة تقديم خدمات تصل إلى حالة الرضا من جانب المواطنين، وذلك بتحييد العنصر البشري والاعتماد على الرقمنة ووضع حلول لأي تحديات تواجه التغيير المنشود بحلول مبتكرة ورقمية تتواكب مع عالمنا المعاصر، ولا سيما مع التطور الذي تشهده ثورة الاتصالات على مستوى العالم وتصميم كافة الخدمات بصورة ميسرة بحيث يمكن تطويعها لكافة شرائح المواطنين.

وكذلك ضرورة تفعيل مبادئ الحوكمة لتقديم الخدمات العامة، فضلًا عن تعزيز التواصل بين الأقسام الحكومية المختلفة مع ضرورة توافر بوابة تواصل مع الشركاء، تمكن المواطنين من الاستفادة بالمعلومات، بالإضافة إلى الانخراط بين القطاعين العام والخاص، والاستماع إلى احتياجات العملاء أولًا وحمايتهم من خلال تعزيز الأمن السيبراني، مع ضرورة توفير قاعدة بيانات عن المستخدمين تمكنهم من الحصول على الخدمة دون الحاجة إلى تقديم وثائق رسمية كثيرة.

يُذكر أنه على هامش فعاليات المؤتمر أمس قد استعرضت منطقة الابتكار تجارب الدول المشاركة، والتي سعت لتطبيق وسائل جديدة في إدارات الضمان الاجتماعي وكذلك عدة جلسات موازية ناقشت بدورها العديد الموضوعات الهامة والحيوية عن الابتكار في إدارات الضمان الاجتماعي بالدول المشاركة ونظرتها المستقبلية للتطوير الدائم للحصول على رضاء العميل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.