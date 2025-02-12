الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التأمينات الاجتماعية تناقش أفضل تجارب الابتكار في إدارات الضمان الاجتماعي حول العالم

الهيئة القومية للتامينات،فيتو
الهيئة القومية للتامينات،فيتو
ads

تستمر فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي، والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي " الإيسا"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير، بمشاركة واسعة من ممثلى 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم.


وتناول المؤتمر عددا من الجلسات الموازية تتمثل في استعراض تجارب أفضل ممارسات الدول في الإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، لا سيما وأن القدرة على الإدارة والابتكار في مؤسسات الضمان الاجتماعي تشكل عامل رئيسي في تقديم خدمات عالية الجودة، بالإضافة إلى مناقشة أساليب الاتصال المبتكرة للنهوض بالوعي التأميني، ووضع مبادرات الابتكار في مجال الضمان الاجتماعي موضع التنفيذ من خلال التنسيق بين المؤسسات، وكذلك تعزيز الحوكمة المؤسسية من خلال التخطيط الإستراتيجي وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الجلسات التي تتناول تطبيق التقنيات السلوكية في الضمان الاجتماعي لتحسين تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

 فضلًا عن التنسيق الدولي لاستعراض الممارسات التي تمكن المؤسسات من حماية العمال المهاجرين. 
وفي سياقٍ متصل يوفر المؤتمر فرصة هائلة لعرض الابتكارات الخاصة بالضمان الاجتماعي في صيغة تفاعلية هادفة وذلك من خلال منطقة الابتكار المخصصة لهذا الغرض بهدف توفير فرص فريدة للتعلم والمناقشة والمشاركة والإلهام، ومنح فرص ثرية لتقريب المشاركين بعضهم من بعض لتبادل الخبرات بين مختلف الدول المشاركة.

الهيئة القومية للتأمينات، فيتو
الهيئة القومية للتأمينات، فيتو


يُذكر أن المؤتمر قد شهد إقبالًا عظيمًا من قِبل العديد من ممثلي الوفود الدولية حول العالم خلال اليوم الأول،  كما ناقش المؤتمر  العديد من الموضوعات الثرية خلال اليوم وكان منها استعراض تطور الحوكمة والإدارة لبناء مؤسسات ضمان اجتماعي مبتكرة ومرنة، وكذلك مناقشة دور الإبداع في مواجهة الصدمات والأزمات غير المتوقعة والتي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات مع ضرورة العمل على توليد حلول مبتكرة لتعزيز قدرة تلك المؤسسات على مواجهة أي تحديات قد تطرأ.

 

 كما ناقشت الجلسة العامة الثالثة تعزيز القيادة التعاونية من أجل الابتكار، والتي أكدت على أن المؤسسات ستكون قادرة على الاستجابة بشكل أكثر فعالية وسرعة للمشكلات الجماعية الناشئة من خلال إيجاد حلول ابتكارية ونتائج مشتركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التأمينات الاجتماعي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القومية للتأمين الاجتماعي الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى هيئة القومية للتأمين الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

عوض: ملف الحماية الاجتماعية محور أصيل من محاور التطوير لدعم الفئات الأولى بالرعاية

عوض: الابتكار في الضمان الاجتماعي ليس خيارًا متاحًا ولكنه ضرورة ملحة

مراحل زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات آخر 3 سنوات.. الفئات المستفادة من زيادات 2025.. وتنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية أبرز الأهداف

التأمينات تستأنف صرف معاشات شهر يناير 2025
ads

الأكثر قراءة

حيثيات تأييد براءة سيدة فاقوس المتهمة بقتل وطهي وأكل رضيعها

بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

إبعاد أعضاء مجلس الزمالك عن ملف الكرة واستمرار اللجنة الفنية

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، شراكة استراتيجية قوية بين مصر والدنمارك (صور)

منوعات

المزيد

"كيندريك لامار" يتعاون مع مارفل في فيلم Captain America: Brave New World

التحقيق مع عنصرين بشرطة المرور بتركيا بسبب تعطيل سيارة إطفاء حرائق

بسبب خليج المكسيك، البيت الأبيض يمنع مراسل أسوشيتد برس من حضور فعالية بالمكتب البيضاوي

كياد وأحرج ناديهم، كيف رد فينيسيوس على سخرية جماهير مانشستر سيتي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

قبل أمم إفريقيا بكوت ديفوار.. منتخب الشباب يتوج باللقب 4 مرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

دعاء ليلة النصف من شعبان للشفاء من الأمراض

هل يجوز صيام رمضان كله بنية واحدة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية