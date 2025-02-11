وزير الاتصالات يبحث مع الرئيس التنفيذي لأورنچ الشرق الأوسط وإفريقيا التعاون بمجال الذكاء الاصطناعي

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقاء مع جيروم هاينك الرئيس التنفيذى لشركة أورنچ فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر فى باريس، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لاورنچ مصر وعدد من قيادات شركة اورنچ.

قمة العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى

جاء ذلك خلال مشاركة د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى فعاليات قمة "العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى" التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 10 الى 11 فبراير بمشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء حكومات من نحو 30 دولة، وحوالى 60 وزير وسفير ومسئول حكومى بالإضافة إلى 20 رئيس مؤسسة دولية.

حضر اللقاء المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، ود. هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود صفراطه رئيس قطاع تطوير أسواق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

استعرضت اورنچ أحدث تطبيقاتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى عدد من المجالات ومنها التدريب والمجالات الرياضية، حيث أعرب الرئيس التنفيذى لشركة أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك فى هذه المجالات.

وشارك د. عمرو طلعت فى جلسة بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعى لمستقبل العمل" والتى تناولت رؤى عدد من القيادات الدولية حول تأثير الذكاء الاصطناعى على فرص العمل وتوصياتهم فى سبيل دعم القوى العاملة بالمهارات اللازمة للاستخدام الأمثل والمسئول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.

وعلى هامش مشاركته فى فعاليات القمة؛ عقد د. عمرو طلعت اجتماعا مع فوتر فان ويرش الرئيس الدولى لشركة إيرباص Airbus العالمية المتخصصة فى مجال هندسة الطيران والفضاء؛ تم خلاله بحث إنشاء مركز للبحث والتطوير للشركة فى مصر.

شهد الاجتماع استعراض مقومات صناعة التعهيد فى مصر، والنمو الذى تشهده هذه الصناعة الحيوية، فى ظل حرص الدولة على تهيئة بيئة جاذبة لاستثمارات الشركات العالمية، وتحفيزها على إقامة مراكز تعهيد لها فى مصر. كما تم تسليط الضوء على التسهيلات والحوافز المقدمة للشركات ضمن استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد.

حضر اللقاء د. هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية.

الاجتماع الوزاري التنفيذي

جدير بالذكر أن د. عمرو طلعت كان قد شارك فى الاجتماع الوزارى التنسيقى لأعضاء الشراكة الدولية للذكاء الاصطناعى (GPAI) والدول المهتمة، الذى عقد على هامش قمة العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ حيث استعرض فى كلمته جهود مصر فى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى.

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