نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ سلامة كامل جمعة، عضو لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف، الذي بذل جهدًا مشكورًا في خدمة كتاب الله عز وجل.

وزير الأوقاف ينعي الشيخ سلامة كامل جمعة



وترك الشيخ سلامة كامل جمعة أثرًا طيبًا في مجال مراجعة المصحف الشريف، وأسهم بعلمه وجهده في الحفاظ على دقة طباعة كتاب الله.



وتقدَّم وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى أسرة الراحل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدَّمه في ميزان حسناته، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

«البحوث الإسلامية» ينعي الشيخ سلامة كامل جمعة عضو لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف

وفي سياق متصل نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره فضيلة الشيخ سلامة كامل جمعه؛ عضو لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف، والذي أسهم بكثير من الجهود في خدمة القرآن الكريم.



وتقدَّم المجمع بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الأسرة الكريمة في الفقيد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الراحل العزيز بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدَّمه في خدمة القرآن الكريم في ميزان حسناته، وأن يرزق أهلَه وذويه الصبر والسلوان.

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