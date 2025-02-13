الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الأوقاف ينعي الشيخ سلامة كامل جمعة

الشيخ سلامة كامل
الشيخ سلامة كامل جمعة

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ سلامة كامل جمعة، عضو لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف، الذي بذل جهدًا مشكورًا في خدمة كتاب الله عز وجل.

وزير الأوقاف ينعي الشيخ سلامة كامل جمعة
 

وترك الشيخ سلامة كامل جمعة أثرًا طيبًا في مجال مراجعة المصحف الشريف، وأسهم بعلمه وجهده في الحفاظ على دقة طباعة كتاب الله.


وتقدَّم وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى أسرة الراحل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدَّمه في ميزان حسناته، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

«البحوث الإسلامية» ينعي الشيخ سلامة كامل جمعة عضو لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف

وفي سياق متصل نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره فضيلة الشيخ سلامة كامل جمعه؛ عضو لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف، والذي أسهم بكثير من الجهود في خدمة القرآن الكريم.


وتقدَّم المجمع بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الأسرة الكريمة في الفقيد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الراحل العزيز بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدَّمه في خدمة القرآن الكريم في ميزان حسناته، وأن يرزق أهلَه وذويه الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور اسامة الازهري الأزهر الشريف أسامة الأزهري المصحف الشريف مجمع البحوث الإسلامية مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشيخ سلامة كامل جمعة

مواد متعلقة

وزير الأوقاف يكرم المبدع الصغير أدهم عبد النبي

وزير الأوقاف يكرم ثلاثة شباب أنقذوا أطفالًا من حريق في فيصل ويهديهم رحلات عمرة

وزير الأوقاف يبحث مع مدير أوقاف جنوب سيناء سبل تعزيز الانضباط الإداري والدعوي

وزير الأوقاف: نواصل العمل على مبادرة "عودة الكتاتيب" لإعداد جيل واعٍ يتحلى بالعلم والأخلاق
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: أول تحرك حكومي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، الأهلي يهدد اتحاد الكرة، ترامب يكتب نهاية زيلينسكي، قفزة كبيرة للذهب

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الخميس 13 فبراير 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية النهارده الخميس 13 فبراير 2025

محمد صلاح يبتعد بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

بسام راضي: الإسكندرية تستقبل أجمل سفينة أثرية حربية في العالم "الإيطالية فسبوتشي" (صور)

إعادة إعمار غزة فورًا وعدم تهجير الفلسطينيين، شراكة قوية بين مصر والأردن

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض 20 جنيها في ورق العنب والثوم يستعيد عرشه

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض كبير في الجوافة وصدمة عن البرتقال قبل رمضان

منوعات

المزيد

تحذير مرعب من ناسا، كويكب ضخم يضرب الأرض ويدمر مدنا ولا يمكن وقفه

خبراء خرائط حددوا مكانه، فيديو نجل بشار الأسد يضع عائلته في ورطة (فيديو)

شاهد، أول ظهور علني لجود بيلينجهام مع صديقته المثيرة للجدل في المطار

بيزنس إز بيزنس، ماسك يوافق على دفع 10 ملايين دولار لتسوية دعوى ترامب ضد "إكس"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية النهارده الخميس 13 فبراير 2025

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم، رياح وشبورة تضرب المحافظات وأمطار بهذه المنطقة

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 12-2-2025

المزيد
ads

انفوجراف

خطر على إسرائيل.. 8 تصريحات صادمة لمسئول سابق بالموساد حول مقترح ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تم تحويل القبلة في النصف من شعبان؟ داعية إسلامي يحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية