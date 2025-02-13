عجز أمريكي قياسي بقيمة 840 مليار دولار.. كيف وصلت الولايات المتحدة إلى هذا المستوى من الإنفاق؟.. الرسوم الجمركية خطة الإنقاذ.. وهذا تأثير سياسات واشنطن على مصر

يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات كبيرة في إدارة عجزه المالي المتزايد، مع توقعات بتبني سياسات أكثر صرامة لخفض النفقات وزيادة الإيرادات، وقد يكون لهذه السياسات تداعيات على الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك مصر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض والتجارة العالمية.

عجز مالي تاريخي في أمريكا

شهدت الولايات المتحدة زيادة غير مسبوقة في العجز المالي خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2024، حيث بلغ العجز 840 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 500% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويرجع هذا العجز إلى ارتفاع الإنفاق في مجالات مثل الصحة، والضمان الاجتماعي، والتحويلات إلى المحاربين القدامى، بالإضافة إلى تكاليف خدمة الديون.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الإنفاق 2.44 تريليون دولار خلال هذه الفترة، بينما لم تتجاوز الإيرادات 1.6 تريليون دولار، وسجل شهر يناير وحده عجزا قدره 128.6 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 88.1 مليار دولار.

تأثير ارتفاع النفقات والفوائد

أدى ارتفاع النفقات بنسبة 28.5% على أساس سنوي، إلى جانب زيادة تكاليف الفائدة على الديون، إلى تفاقم العجز، حيث بلغت تكاليف الفائدة 392 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى يناير، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي استجابة للتضخم المرتفع في السنوات الأخيرة.

الدولار الأمريكي، فيتو

التوجه نحو خفض النفقات وزيادة الرسوم الجمركية

في ظل هذا العجز المتزايد، ستضطر الإدارة الأمريكية إلى تبني سياسات أكثر تشددا لخفض النفقات، خاصة مع الضغوط التي يمارسها الجمهوريون في الكونجرس لتحقيق تخفيضات كبيرة في الإنفاق مقابل دعم التخفيضات الضريبية التي يروج لها الرئيس دونالد ترامب.

تأثير هذه السياسات على مصر

قد يكون لهذه السياسات تأثير غير مباشر على الاقتصاد المصري، خاصة إذا قررت الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك المنتجات المصرية، كما أن ارتفاع تكاليف الفائدة في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على المستوى العالمي، مما قد يؤثر على قدرة مصر على الحصول على تمويل بأسعار معقولة.

خلل في التوازن بين النفقات والإيرادات

على الرغم من النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة، فإن الإيرادات لم تشهد زيادة كبيرة، حيث بلغت 1.6 تريليون دولار، وهو ما يعكس خللا في التوازن بين النفقات والإيرادات، وقد تم تضخيم إيرادات عام 2024 بسبب المدفوعات الضريبية المؤجلة من عام 2023، مما أثر على دقة البيانات المالية.

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