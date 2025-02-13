7 مدربين ضحايا الدوري المصري.. آخرهم دوماس «مودرن سبورت ».. حمد إبراهيم يضع الإسماعيلي في ورطة قبل مواجهة الأهلي.. والأجانب «بالقائمة»

شهدت الأندية المصرية تغييرات بخريطة المدربين ببطولة الدوري المصري الممتاز، وكان آخر ضحية هو حمد إبراهيم المدير الفني للنادي الإسماعيلي بعد الهزيمة أمام الجونة بالمسابقة المحلية.

تغييرات بأجندة المدربين بالكرة المصرية

وشهدت الكرة المصرية عدة تغييرات في قائمة مدربي الأندية بعد الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري برحيل مدربي الزمالك ومودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي وأخيرًا الاسماعيلي ومودرن سبورت.

البداية كانت مع إنبي

البداية كانت من نادي إنبي، بعدما وجه مسؤولو النادي البترولي الشكر إلى سيد ياسين، والاستعانة بخدمات مدير الكرة محمد إسماعيل، ليصبح مديرا فنيا للفريق، بناء على رغبة أيمن الشريعي، رئيس النادي.

وتقدم أحمد عيد عبد الملك باستقالته من تدريب غزل المحلة، بعد الهزيمة القاسية من الزمالك بأربعة أهداف دون مقابل، ليعقد مسؤولو شركة الكرة بالغزل، برئاسة وليد خليل، اجتماعا، ويوافقوا على الإطاحة بأحمد عيد والاستعانة بخدمات شوقي غريب بدلا منه، والذي قدم استقالته ليحل القبرصي بابا فاسيليو بديلا منه.

ورحل البرتغالي جوزيه جوميزعن تدريب الزمالك ليتم التعاقد مع كريستيان جروس، وأخيرًا رحيل طلعت يوسف عن مودرن سبورت وتولي الفرنسي فرانك دوماس.

وجاء الدور على بابا فاسيليو بعدما قرر محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، الإطاحة بالقبرصي من القيادة الفنية لزعيم الثغر، بعد التوديع المفاجئ لكأس مصر على يد تيم إف سي، وتعيين المخضرم طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق.

تراجع عبد الحميد بسيوني

وكان عبد الحميد بسيوني، عاد إلي تدريب طلائع الجيش بعد تقديم استقالته من تدريب الفريق العسكري.

المدربين الاجانب في مصر

وتولى مؤخرًا أجنبيان مهمة قيادة ناديين بالدوري الممتاز؛ الأول هو جروس المدير الفني الجديد للزمالك وهو ليس غريبًا علي الكرة المصرية، والثاني الفرنسي فرانك دوماس مديرًا فنيًّا لمودرن سبورت ليصل عدد المدربين الأجانب إلى خمس مدربين، هم:

الأهلي مارسيل “كولر” ويحتل المركز الثاني بالدوري

الزمالك “جروس” ويحتل المركز الثالث بالدوري

بيراميدز “الكرواتي يورتشيتش” ويحتل المركز الرابع بالدوري

غزل المحلة “ بابا فاسيليو ” ويحتل المركز الـ15 بالدوري

رحيل حمد إبراهيم عن تدريب الإسماعيلي

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن الموافقة على الاستقالة التي تقدم بها حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة من منصبه عقب الخسارة التي تلقاها الدراويش من الجونة بهدفين دون رد مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وحقق فريق الجونة فوزا مهما أمام الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «ستاد خالد بشارة»، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ 13 من عمر الدوري المصري.

وبهذه النتيجة، رفع نادي الجونة رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر، فيما توقف رصيد النادي الإسماعيلي عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

رحيل جوميز عن الزمالك وتولي جروس

وجاء ثالث التغييرات برحيل المدير الفني لفريق الزمالك جوزيه جوميز في 11 من ديسمبر الماضي لتولي القيادة الفنية لفريق الفتح السعودي.

وأعلن نادي الفتح السعودي عن توقيع عقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعقد يمتد لنهاية الموسم مع أفضلية التمديد لموسم ومعه أحمد مجدي مدرب الزمالك.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في 12 من ديسمبر الماضي التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.

ويتواجد رفقة المدير الفني كل من أمير عزمي مساعدًا له وعبد الله طارق مترجمًا، بجانب حازم إمام المدرب المساعد، وعماد المندوه مدرب الحراس.

واتفق جروس مع إدارة الأبيض على التوقيع لمدة موسم قابل للتجديد بالإضافة للحصول على راتب 85 ألف دولار مع معاونيه.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 26 نقاط.

رحيل فرانك دوماس من مودرن سبورت

وقرر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس توجيه الشكر للمدرب الفرنسي فرانك دوماس، نظرا لسوء نتائج الفريق تحت قيادته، وكتب النادي عبر صفحته الرسمية بمنصة «فيس بوك»: «شكرا فرانك دوما».

وجاء استقرار الإدارة على قرار إقالة فرانك دوماس، بسبب سوء نتائج الفريق ببطولة دوري NILE الممتاز.

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