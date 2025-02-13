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رياضة

أرقام الفرنسي فرانك دوما بعد إقالته من تدريب مودرن سبورت

فرانك دوما
فرانك دوما

 أعلن نادي مودرن سبورت بشكل رسمي، إقالة مدربه الفرنسي فرانك دوما قبل ساعات من لقاء طلائع الجيش اليوم الخميس، في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري.

 

أرقام الفرنسي فرانك دوما بعد إقالته من تدريب مودرن سبورت 


وخاض مودرن 8 مباريات بالدوري المصري تحت قيادة المدرب الفرنسي صاحب الـ 57 عاما، حقق خلالها الفوز على حساب الزمالك فقط بينما تعادل مع الاتحاد وتلقى 6 هزائم.

ولعب مودرن مباراة وحيدة في كأس مصر بدور الـ32 ضد الشمس تحت قيادة دوما وحقق خلالها الفوز.

ويحتل مودرن سبورت المركز الثامن عشر والأخير في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

 

أقرب المرشحين لتدريب مودرن سبورت


ومن المقرر أن تعلن إدارة مودرن عن هوية المدرب الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة وسط أنباء قوية حول التوصل لاتفاق مع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة.

 

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