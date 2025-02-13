مودرن سبورت يواجه طلائع الجيش في الدوري المصري

الدوري المصري، يستضيف فريق مودرن سبورت نظيره طلائع الجيش في الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد السلام، ضمن الجولة الثالثة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة للتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري خاصة فريق مودرن سبورت الذي يحتل ذيل جدول الترتيب.

موقف مودرن سبورت وطلائع الجيش في الدوري

ويحتل مودرن سبورت المركز الأخير فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعهم من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 7 مباريات.



بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 16 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل وخسر فى مثلها.

الأهلي يهدد اتحاد الكرة باللجوء إلى فيفا بسبب الأخطاء التحكيمية

وعلى صعيد آخر أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًّا للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأخطاء التحكيمية التي تؤثر في نتائج المباريات في حد تعبيره.

جاء في خطاب الأهلي كالتالي: «لقد تم إرسال عشرات المكاتبات طوال الفترات الماضية لإنقاذ مسابقة الدوري، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة».

وواصل “لكن لم يتلق النادي أي ردود على مكاتباته، ولا يزال فريق الأهلي يعاني من تكرار الأخطاء غير المبررة وحرمانه من حقوقه المشروعة وآخرها مباراة غزل المحلة ”.

وأضاف “النادي لم يجد حلولًا على أرض الواقع ولم تُتخذ التدابير التي تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، وحال عدم تصويب هذه الأخطاء التي تهدد نجاح المسابقة، سوف يضطر النادي -على عكس رغبته- إلى إحالة كل ما يجري من أخطاء تحكيمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتطبيق معايير واحدة وعادلة تضمن الشفافية في المنافسة بين الأندية”.

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