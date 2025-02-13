الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مودرن سبورت يواجه طلائع الجيش في الدوري المصري

مودرن سبورت
مودرن سبورت

الدوري المصري، يستضيف فريق مودرن سبورت نظيره طلائع الجيش في الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد السلام، ضمن الجولة الثالثة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة للتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري خاصة فريق مودرن سبورت الذي يحتل ذيل جدول الترتيب.

 

موقف مودرن سبورت وطلائع الجيش في الدوري

ويحتل مودرن سبورت المركز الأخير فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعهم من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 7 مباريات.

 


بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 16 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل وخسر فى مثلها.

الأهلي يهدد اتحاد الكرة باللجوء إلى فيفا بسبب الأخطاء التحكيمية

 

وعلى صعيد آخر أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًّا للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأخطاء التحكيمية التي تؤثر في نتائج المباريات في حد تعبيره.  

 

جاء في خطاب الأهلي كالتالي: «لقد تم إرسال عشرات المكاتبات طوال الفترات الماضية لإنقاذ مسابقة الدوري، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة».

 

وواصل “لكن لم يتلق النادي أي ردود على مكاتباته، ولا يزال فريق  الأهلي يعاني من تكرار الأخطاء غير المبررة وحرمانه من حقوقه المشروعة وآخرها مباراة غزل المحلة ”.

 

وأضاف “النادي لم يجد حلولًا على أرض الواقع ولم تُتخذ التدابير التي تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، وحال عدم تصويب هذه الأخطاء التي تهدد نجاح المسابقة، سوف يضطر النادي -على عكس رغبته- إلى إحالة كل ما يجري من أخطاء تحكيمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتطبيق معايير واحدة وعادلة تضمن الشفافية في المنافسة بين الأندية”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري مودرن سبورت طلائع الجيش الدورى المصرى الممتاز جدول ترتيب الدوري المصري مودرن سبورت وطلائع الجيش

مواد متعلقة

هاني سعيد يكشف حقيقة تعاقد بيراميدز مع حمزة علاء وموعد التجديد لرمضان صبحي

مودرن سبورت يعلن التعاقد مع أحمد أيمن منصور

هذا المدرب يقترب من خلافة دوماس في تدريب مودرن سبورت

الدوري المصري، طلائع الجيش يخطف فوزا صعبا من الإسماعيلي

ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: أول تحرك حكومي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، الأهلي يهدد اتحاد الكرة، ترامب يكتب نهاية زيلينسكي، قفزة كبيرة للذهب

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الخميس 13 فبراير 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية النهارده الخميس 13 فبراير 2025

محمد صلاح يبتعد بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إعادة إعمار غزة فورًا وعدم تهجير الفلسطينيين، شراكة قوية بين مصر والأردن

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض 20 جنيها في ورق العنب والثوم يستعيد عرشه

بسام راضي: الإسكندرية تستقبل أجمل سفينة أثرية حربية في العالم "الإيطالية فسبوتشي" (صور)

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض كبير في الجوافة وصدمة عن البرتقال قبل رمضان

منوعات

المزيد

تحذير مرعب من ناسا، كويكب ضخم يضرب الأرض ويدمر مدنا ولا يمكن وقفه

خبراء خرائط حددوا مكانه، فيديو نجل بشار الأسد يضع عائلته في ورطة (فيديو)

شاهد، أول ظهور علني لجود بيلينجهام مع صديقته المثيرة للجدل في المطار

بيزنس إز بيزنس، ماسك يوافق على دفع 10 ملايين دولار لتسوية دعوى ترامب ضد "إكس"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية النهارده الخميس 13 فبراير 2025

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم، رياح وشبورة تضرب المحافظات وأمطار بهذه المنطقة

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 12-2-2025

المزيد
ads

انفوجراف

خطر على إسرائيل.. 8 تصريحات صادمة لمسئول سابق بالموساد حول مقترح ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تم تحويل القبلة في النصف من شعبان؟ داعية إسلامي يحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية