الدوري الإنجليزي، ترتيب ليفربول بعد التعادل أمام إيفرتون

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق ليفربول أمام إيفرتون بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

وحافظ ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، وبفارق 7 نقاط كاملة عن فريق أرسنال صاحب الوصافة بـ50 نقطة.

أهداف مباراة ليفربول وإيفرتون

أحرز بيتو لاعب إيفرتون، هدف تقدم فريقه في شباك ليفربول، بالدقيقة 11 بعدما استغل تمريرة بينية بعد ركلة حرة لفريق إيفرتون، لينفرد بالحارس أليسون بيكر ويودعها الشباك.

وفي الدقيقة 15، انطلق محمد صلاح من الجبهة اليمنى وراوغ لاعب إيفرتون، ليرسل عرضية مميزة حولها أليكسيس ماك أليستر لهدف التعادل.

وفي الدقيقة 73 من المباراة سجل محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه، قبل أن يسجل جيمس تاركوفسكي هدف التعادل في الدقيقة الـ8 من الوقت بدل الضائع.

تشكيل ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافينبيرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو.

فيما يتواجد على دكة بدلاء ليفربول كل من كيليهر، واتارو اندو، داروين نونيز، كورتيس جونز، هارفي إليوت، جوتا، كوانساه، تسيميكاس، ترينت ألكسندر أرنولد.

تشكيل إيفرتون ضد ليفربول في ديربي الميرسيسايد بـ الدوري الإنجليزي

فيما جاء تشكيل إيفرتون ضد ليفربول اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: أوبرين - تاركوفيسكي - براينثويت - مويكولينكو.

خط الوسط: جانا جايي - جارنر - دوكوري.

خط الهجوم: ليندسروم - نديايي - بيتو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: فيرجينيا - بيجوفيتش - كيين - هاريسون - أشلي يونج - ألكاراز - شيريف - هيث.

الديربي الأخير على ملعب جوديسون بارك

سيكون جوديسون بارك، ملعب نادي إيفرتون منذ عام 1892، مسرحًا لديربي مرسيسايد للمرة الأخيرة حيث يتطلع المضيف إلى عرقلة مساعي ليفربول الساعي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي.

ويودع إيفرتون ملعبه جوديسون بارك، الذي افتتح لأول مرة عام 1892، في نهاية هذا الموسم لينتقل لملعبه الجديد براملي-مور دوك.

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