الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها حيال زيادة عسكرة جرينلاند

أعرب مدير الدائرة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية أرتيم ستودنيكوف، اليوم الخميس، عن قلق موسكو حيال زيادة عسكرة جزيرة جرينلاند واستغلالها لتهديد أمن روسيا.

عسكرة جزيرة جرينلاند

وقال ستودنيكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "فيما يتعلق بالوضع حول جرينلاند، من المهم أن نشير أيضًا إلى أنه لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق حيال زيادة عسكرتها واستخدامها لإثارة التهديدات لأمن روسيا".



وأضاف أن "روسيا لن تسمح بإدخال نهج المواجهة في منطقة القطب الشمالي، وهي مهتمة بالحفاظ عليها كمنطقة استقرار وقابلية للتنبؤ".



وأشار ستودنيكوف إلى أن روسيا تدعو باستمرار إلى بناء بنية أمنية دولية موثوقة في المنطقة، متساوية لجميع دول القطب الشمالي.

انضمام جرينلاند المحتمل إلى الولايات المتحدة

وفي وقت سابق، صرح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف، بأن انضمام "جرينلاند" المحتمل إلى الولايات المتحدة يشكل تهديدًا عسكريًا لروسيا، ويمكن أن يصبح نقطة انطلاق للولايات المتحدة في أية مواجهة افتراضية مستقبلية عابرة للقارات.



ووصف ترامب في أواخر 2024، امتلاك الولايات المتحدة لجرينلاند بأنه "ضرورة مطلقة"، معلقًا على قراره بتعيين السفير الأمريكي السابق في السويد ورجل الأعمال كين هويري سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة في الدنمارك.

كانت جرينلاند مستعمرة دنماركية حتى عام 1953. وهي تظل جزءً من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي مع إمكانية إدارتها الذاتية واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.



وفي عام 2019، ظهرت سلسلة من التقارير الإعلامية حول تفكير ترامب في شراء جرينلاند.

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