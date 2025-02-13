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ثقافة وفنون

يطرح في عيد الحب، باريش أردوتش وهاندا أرتشيل يكشفان كواليس فيلمهما دعها للرياح (فيديو)

باريش أردوتش وهاندا
باريش أردوتش وهاندا أرتشيل، فيتو

كشف الممثلان التركيان باريش أردوتش وهاندا أرتشيل، تفاصيل فيلمهما الجديد "دعها للرياح Rüzgara Birak"، المُقرر طرحه غدا الأربعاء 14 فبراير  بشكل حصري على "نتفليكس"، تزامنًا مع عيد الحُب.

يدور العمل في إطار رومانسي، حيث يجتمع الثنائي اللذان يملكان شعبية واسعة في تركيا والعالم، عبر فيلمهما الذي جرى تصويره في بحر إيجة، الصيف الماضي.

 

كواليس فيلم دعها للرياح

وفي مقابلة نشرتها منصة "نتفليكس"، للنجمين التركيين، قدما لمحة مشوقة عن كواليس الفيلم وتفاصيل شخصياتهما، وكذلك رؤيتهما حول شخصيتهما في العمل "إيجي يازجي" و"أسلي منسوي".

ويلفت النجمان إلى أنهما يمثلان الوريثان اللذان يجدان نفسيهما في مواجهة بعضهما البعض، في صراع بشأن مستقبل الشركة العائلية، رغم تاريخهما المشترك منذ الطفولة، وذكرياتهما معًا.

الفيلم المُنتظر من إخراج أنجين إردن وتأليف جيلان ناز، وبإشراف المنتجين بيركين كايا، هاكان كارامحموت أوغلو وسانر آيار.


ويُشارك في العمل بجانب باريش وهاندا، شيبنيم سونميز، توجرول توليك، باريش أيتاتش.

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الممثلان التركيان باريش أردوتش وهاندا أرتشيل دعها للرياح Rüzgara Birak نتفليكس بحر إيجه
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