ترامب يوجه رسالة للشعب الأردني بشأن الملك عبد الله الثاني

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى الشعب الأردني بمناسبة لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في واشنطن.

رسالة ترامب إلى الشعب الأردني بشأن الملك

وقال ترامب: الشعب الأردني يتمتع بالذكاء وأقول لكم إن لديكم ملكًا رائعًا ويحب بلده وقام بعمل رائع وأحد القادة الحقيقيين.

تصريحات ملك الأردن عقب لقاء ترامب

وقال ملك الأردن عبد الله الثاني بعد انتهاء لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أنهيت للتو مباحثات بناءة مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض.. ممتنون لحسن الضيافة.. بحثنا الشراكة الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة، وأهميتها في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن المشترك".

تأكيد موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

وتابع: "أكدت أن مصلحة الأردن واستقراره، وحماية الأردن والأردنيين بالنسبة لي فوق كل اعتبار.. أعدت تأكيد موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد. يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع".

وأضاف: "السلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهذا يتطلب الدور القيادي للولايات المتحدة. الرئيس ترامب رجل سلام، وكان له دور محوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. نتطلع لاستمرار جهود الولايات المتحدة وجميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار".

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