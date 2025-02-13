ترامب: استعادة أوكرانيا لـ كل أراضيها أمر غير مرجح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نظيره الأوكراني زيلينسكي أكد له رغبته في إحلال السلام مثل الرئيس الروسي بوتين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

قضايا الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح ترامب، أنه ناقش مع زيلينسكي القضايا المتعلقة بـالحرب الروسية، وأنهما تحدثا عن الاجتماع الذي يجري الإعداد له يوم الجمعة في ميونيخ.

وقف الحرب الروسية

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه حان الوقت لوقف الحرب الروسية التي خلفت الموت والدمار الهائل.

وتابع “ترامب” من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها وعلى كييف صنع السلام.

انهاء الحرب بين موسكو وكييف

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أنّ إدارة ترامب ملتزمة بإنهاء الحرب بين موسكو وكييف.

اتصال ترامب وبوتين وزيلنسكي

وذكرت، أن الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس ترامب ستحمي الأمن القومي الأمريكي، مشيرة، إلى أنّ اتصال ترامب مع بوتين وزيلينسكي كانا جيدين للغاية.

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