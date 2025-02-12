ميلان يتأخر بهدف أمام فينورد في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

يتأخر فريق إي سي ميلان الإيطالي، أمام نظيره فينورد الهولندي بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع في الفريقين على ملعب فينورد، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف فريق فينورد اللاعب بايكساو في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول من المباراة.

تشكيل ميلان أمام فيينورد

وجاء تشكيل ميلان ضد فيينورد كالتالي:

حراسة المرمي: ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- بابلوفيتش- مالك تياو- والكر.

خط الوسط: لياو- ريندرز- فوفانا- بوليسيتش.

خط الهجوم: جواو فيليكس- خيمينيز.

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