هاني سعيد: الحديث عن مجاملة التحكيم لبيراميدز "فقرة كوميدية"

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أنه سعيد بمستوى ونتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة في بطولة الدوري.

وقال سعيد خلال تصريحات تليفزيونية: نعمل على الفوز في جميع المباريات ونسعى إلى الوصول إلى الأهداف المطلوبة.

وواصل: ما يقال بشأن مجاملة التحكيم لبيراميدز بالنسبة لنا فقرة كوميدية، لو تحدثت عن الحالات التحكيمية هناك بعض الناس شكلها هيكون وحش وعليها كتير.

وأضاف: تعيين الحكام ليست مسؤولية نادي بيراميدز ومن حق سموحة أن يصدر بيانا ولم نطلب حكام أجانب أمام الأهلي والزمالك.

وتابع: لم أقل أن كرة الونش "لعبة عادية" أو لا يوجد بها شكوك ولا أتحدث إلا عن فريقي، وكرة الونش لم تؤثر في نتيجة لقاء الزمالك حققنا مكسب كبير ولا يوجد داعي للحديث عن اللقاء.

وأتم: من الوارد طلب حكام أجانب خلال الفترة المقبلة في بعض المباريات.



مباراة بيراميدز وحرس الحدود

خطف بيراميدز فوزًا هامًّا على نظيره حرس الحدود بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري، ليستعيد الفريق السماوي صدارة المسابقة من النادي الأهلي.

ترتيب بيراميدز وحرس الحدود بالدوري

بتلك النتيجة يستعيد بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، حيث خاض الفريق السماوي 13 مباراة حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة.

فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز السابع فى ترتيب جدول الدوري المصري من 13 مباراة حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 لقاءات.

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