مسئول روسي: يجب تلبية جميع شروط بوتين لوقف الحرب مع أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الذي يشرف على العلاقات الأمريكية والحد من التسلح، اليوم الاثنين، إنه يجب تلبية جميع شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الصراع في أوكرانيا قبل إمكانية التوصل إلى أي تسوية، بحسب رويترز.

شروط بوتين لانهاء الحرب الأوكرانية

وفي 14 يونيو الماضي، حدد بوتين شروطه لإنهاء الحرب على الفور، قائلا إنه يتعين على أن تتخلى عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وأن تسحب كل قواتها من أربع مناطق أوكرانية تسيطر روسيا على معظم أراضيها.

وقال ريابكوف إنه كلما أسرعت الولايات المتحدة والغرب في فهم ضرورة تلبية جميع شروط بوتين، كلما كان التوصل إلى تسوية في أوكرانيا أسرع.

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